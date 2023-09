Autos müssen draußen bleiben: Ulm hat jetzt zwei neue Fußgängerzonen

Plus Parken und Durchfahren ist jetzt in der Herrenkellergasse und rund um den Judenhof verboten. Doch noch hat sich das offenbar nicht bei allen herumgesprochen.

Die Herrenkellergasse und die Gassen rund um den Judenhof sind nun Fußgängerzonen. Die Ulmer Stadtverwaltung hatte bereits seit Längerem geplant, die entsprechenden Schilder bis Samstag, 16. September, aufzustellen. Bereits am Donnerstagabend waren die Bereiche als Fußgängerzonen beschildert. Allerdings parkten dort noch immer Autos. Dafür werden künftig 55 Euro Bußgeld fällig.

Der Gemeinderat hatte sich trotz großer Kritik unter anderem von Kaufleuten mehrheitlich dafür ausgesprochen, den Bereich um den Judenhof mit Schuhhausgasse und Paradiesgasse, die Herrenkellergasse und die Dreikönigsgasse zu Fußgängerzonen zu machen. Der Vorschlag, auch Herdbruckerstraße und Schelergasse entsprechend umzuwidmen, scheiterte im letzten Moment knapp im Gemeinderat.