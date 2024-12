Autos stoßen auf Kreuzung an der Blaubeurer Straße zusammen

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden sind am Samstagnachmittag bei einem Unfall in Ulm entstanden. Gegen 16 Uhr befuhr eine 47-Jährige mit ihrem VW Tiguan die Blaubeurer Straße in Richtung Blaustein. An der Kreuzung Jägerstraße missachtete sie laut Polizei die rote Ampel und fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Zur selben Zeit fuhr eine 28-Jährige mit ihrem Seat Ibiza ordnungsgemäß von der Jägerstraße kommend in die Kreuzung ein, um nach links in Richtung Blaustein abzubiegen. Ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge konnte nicht mehr verhindert werden.

Laut der Polizei Ulm müssen beide Fahrerinnen ins Krankenhaus

Beim Aufprall zogen sich sowohl die Unfallverursacherin als auch die Geschädigte leichte Verletzungen zu. Beide kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Tiguan der 47-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Am Ibiza der 28-Jährigen wird der Schaden auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AZ)