Autos stoßen mit Straßenbahn zusammen

Binnen weniger Stunden ereignen sich in Ulm zwei Straßenbahnunfälle – erst am Oberen Eselsberg, dann in der Innenstadt.

Zwei Straßenbahnunfälle haben sich am Freitag in Ulm ereignet. Gegen 11.45 Uhr fuhr ein 72 Jahre alter Mann mit seinem Peugeot auf der Albert-Einstein-Allee in Richtung Berliner Ring. Laut Polizei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit vor dem nicht erlaubten Linksabbiegen in die Staudingerstraße das Verkehrszeichen "Verbot des Wendens" und kollidierte in der Folge mit einer von hinten herannahenden Straßenbahn. Hierbei wurde der 72-Jährige leicht verletzt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 58.000 Euro. Der Peugeot musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Auto wird in Ulm von Straßenbahn erfasst

Ein weiterer Unfall mit einer Tram ereignete sich wenigen Stunden später in der Innenstadt gegen 17.10 Uhr. Zwei Autofahrer wendeten auf der Olgastraße verbotswidrig an der Haltestelle Theater, um zurück in Richtung Hauptbahnhof zu fahren, so die Polizei. Der vorausfahrende Pkw musste wegen ordnungsgemäß querender Fußgänger anhalten, weshalb der folgende Opel Mokka einer 61 Jahren alten Frau gezwungenermaßen auf den Schienen zum Stehen kam. Eine aus der Neutorstraße in die Haltestelle einfahrende Straßenbahn kollidierte daraufhin mit dem Opel.

Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am Pkw auf 5000 Euro, ob an der Straßenbahn ein Schaden entstanden ist, war zunächst unklar. (AZ)