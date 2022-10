Autoscheibe eingeschlagen und volle Kiste Bier gestohlen

Hatte hier jemand zu großen Bierdurst? In der Ulmer Innenstadt wurde eine Autoscheibe eingeschlagen, aus dem Kofferraum eine volle Kiste Bier gestohlen. Die Polizei ermittelt.

In der Frauenstraße in Ulm ist von Samstag auf Sonntag Bier aus einem Auto gestohlen worden. Das berichtet die Polizei.

Wer hinter dem Diebstahl steckt, ist unklar. Es werde derzeit noch gegen unbekannt ermittelt. Der beschädigte Wagen gehört und den Vorfall zur Anzeige brachte nach Polizeiangaben ein 30-Jähriger.

Bier in Ulm aus Auto gestohlen: Polizei hält sich zu Marke und Sorte bedeckt

Der VW stand nach Angaben der Ermittler von Samstag auf Sonntag in der Frauenstraße. Der Unbekannte schlug eine Scheibe am Auto ein und öffnete es. Aus dem Kofferraum nahm er dann die volle Bierkiste und machte sich damit aus dem Staub.

Zur Biermarke und auch zur -sorte macht die Polizei keine Angaben. "Ich will keine Werbung machen", so ein Sprecher auf Nachfrage. Dabei wäre dadurch gegebenfalls eine mögliche Täterschaft auszuschließen. Auch ein Beuteschaden war von der Polizei nicht zu erfahren. "Ich bin nicht so der Biertrinker. Ich weiß nicht, was eine Kiste kostet", so der Sprecher weiter. Am VW sei hingegen ein Schaden von mehreren Hundert Euro zurückgeblieben.

Die Polizei veröffentlichte am Ende ihrer Mitteilung zum Vorfall noch einen Warnhinweis: In Autos sollen keine Wertsachen zurückgelassen werden. Denn das locke Diebe an. Ein Auto sei schließlich kein Tresor. Aber auch kein Kühlschrank. Wobei die derzeitigen Temperaturen das Bier zumindest über Nacht kühl halten dürften. (AZ/krom)