Großkontrolle an der B10 bei Dornstadt: Die Polizei entdeckt viele Verstöße

Die B10 wurde bei Dornstadt verengt, damit die Polizei verdächtige Fahrzeuge herausziehen konnte. Über 100 wurden kontrolliert, einige mussten das Auto stehen lassen.

Die baden-württembergische Aktionswoche zur Verkehrssicherheit und rings um den europaweiten Blitzermarathon hat am Dienstagnachmittag einen Höhepunkt durch eine Kontrolle nördlich von Ulm erreicht. 115 Fahrzeuge wurden bei der sechsstündigen Aktion unter die Lupe genommen. Zwölf Fahrer mussten ihr Fahrzeug erst einmal stehen lassen.

Die vierspurige B10 wurde bei Dornstadt stundenlang auf je eine Fahrspur pro Fahrtrichtung verengt, damit die Polizisten einen Blick in jedes Fahrzeug werfen konnten. Kontrollwürdige Fahrzeuge wurden auf ein ehemaliges Tankstellengelände gelotst, auf dem die Polizei eine Kontrollstelle eingerichtet hatte. Zelte standen für die Durchsuchung von Verdächtigen bereit und in einem Zelt wartete ein Arzt, um Blutentnahmen bei drogenverdächtigen Autofahrern durchzuführen.

Polizeikontrolle an der B10 bei Ulm/Dornstadt: Neuer Schnelltest kommt zum Einsatz

Knapp 100 Urin-Tests wurden als Drogenvortest durchgeführt, bei einem positiven Test folgte die Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Eine Neuheit hatte Schnelltest-Hersteller Christoph Protzek im Gepäck. Er testete seine Neuentwicklung, einen Schnelltest in einem Träger aus recycelbarer Pappe anstelle des üblichen Kunststoffgehäuses. Damit sollen zukünftig mehrere Tonnen Abfall eingespart werden können. Wer zum Urin-Schnelltest musste, konnte das in einer mobilen Toilette machen, wurde dabei aber von der Polizei überwacht. Auch wurden Speicheltests durchgeführt und mit Wischtests wurden Lenkräder und Schalthebel auf Drogenrückstände überprüft.

Die meisten Autofahrer reagierten verständnisvoll auf die Kontrolle und den Zeitverlust, nachdem die Polizisten den Anlass der Kontrolle erklärt hatten. Die besondere Situation der Kontrolle bedeutete aber auch Stress für die Autofahrer. Eine Fahrschülerin war so aufgeregt, dass sie statt des Fahrerfensters erst einmal die Scheibe hinter sich öffnete.

Auch Drogenspürhunde sind bei der Polizeikontrolle auf der B10 im Einsatz

Mehrere Fahrer mussten sich von Ersatzfahrern abholen lassen. Drogenspürhunde von Polizei und Zoll durchsuchten die Fahrzeuge der drogenverdächtigen Fahrer. Sechs Gramm Marihuana und etwas Amphetamin wurde sichergestellt. Einmal wurde noch gegen das Waffengesetz verstoßen und einmal gegen das Aufenthaltsgesetz.

Auch Ulms Polizeipräsident Bernhard Weber war vor Ort, um zu sehen, wie effektiv diese konzertierte Aktion gegen Drogen im Straßenverkehr ist. Neben Polizisten aus dem gesamten Präsidiumsbereich und vom Polizeipräsidium Einsatz aus Göppingen unterstützte der Zoll sowie die Feuerwehr Dornstadt mit Aufenthalts- und Durchsuchungszelten und die Straßenmeisterei mit Absperrmaterial.

Blitzermarathon: Diese Geschwindigkeitsverstöße wurden festgestellt

Gleichzeitig finden zahlreiche Geschwindigkeitsmessungen statt, wobei neben Lichtschranken- und Radargeräten auch die "Superblitzer" genannten Blitzeranhänger zum Einsatz kommen. Zusätzlich werden mit Lasermessgeräten Kontrollen mit sofortiger Abhaltung durchgeführt.

Der Berliner Ring ist Teil der Nordumfahrung von Ulm, der Abschnitt, der die B10 überquert, ist auf 70 km/h begrenzt, da dort auf einem Kilometer eine Straße einmündet, drei Straßen abzweigen und der Abschnitt im Gefälle und in der Kurve liegt. Einige Autofahrer ignorierten die Begrenzung und ließen sich auch nicht von den Medienberichten zum Blitzermarathon mäßigen. Fünf Verkehrsteilnehmer waren zu beanstanden. Diese überschritten nach Polizeiangaben die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich. Ein Auto war mit 33 km/h zu schnell. Drei weitere Autos zwischen 41 und 50 km/h. Ein 48-jähriger Fahrer eines VW Golf fuhr 63 km/h zu schnell, also 133 statt der erlaubten 70 Sachen. Neben einem Bußgeld von voraussichtlich 600 Euro muss er mit zwei Punkten in Flensburg und einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen.