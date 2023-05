Ulm

vor 27 Min.

B10-Umbau am Blaubeurer Tor in Ulm soll knapp 200 Millionen Euro kosten

So soll es ab Mitte 2029 aussehen: Die Brücke über das Blaubeurer Tor ist abgerissen und durch einen Tunnel ersetzt, über die Bahngleise führt ein neues Bauwerk.

Plus Das anspruchsvolle Projekt rund um das Blaubeurer Tor ist auf weite Sicht das teuerste in Ulm. Wann gebaut werden soll und wie der Stand der Planung ist.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Vier Unterschriften und ein Handschlag besiegelten am Montag um 13.12 Uhr einen Vertrag, der die Stadt Ulm auf absehbare Zeit weit mehr Geld kosten dürfte als jedes andere Vorhaben: Eine Ingenieurgemeinschaft aus mehreren Firmen übernimmt die Planung für die Erneuerung der B10. Die Umbaumaßnahmen rund um das Blaubeurer Tor sollen nach Berechnungen der Stadt knapp 200 Millionen Euro kosten. Danach, sagte Baubürgermeister Tim von Winning, seien die Ulmer Kassen erst einmal leer.

Federführend in der Ingenieurgemeinschaft ist die Konstruktionsgruppe Bauen aus Kempten, deren Vorstand Martin Seitner stellvertretend für das Konsortium die beiden Ausfertigungen des Vertrags unterschrieb. Von Winning setzte ebenfalls zwei Unterschriften unter die Dokumente, wenig später wurde angestoßen. Das Projekt ist nicht nur teuer, sondern auch bedeutend. Von Winning bezeichnete die B10 als die "relevanteste Straße" in der Stadt. Dazu kommt, dass der Umbau zentraler Bestandteil der Planungen für die Landesgartenschau 2030 ist. Die Bundesstraße durchtrennt Ulm bislang wie eine Schneise. Zur Schau soll in ihrem Umfeld ein grünes Band entstehen, auch neue Gebäude sind im Gespräch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen