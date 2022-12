Bachs Weihnachtsoratorium mit Begeisterung und Präzision

Plus Ulmer Kantorei und Concerto Tübingen nehmen sich bei ihrem Konzert in der Ulmer Pauluskirche Bach vor.

Johann Sebastian Bach unterlag als Kantor und „Director musices“ an den Leipziger Kirchen St. Thomas und St. Nicolai einem enormen Arbeitspensum. Orgelwerke, Passionen und Oratorien entstanden förmlich im Fließbandverfahren. Für jeden Sonntag und jeden Festtag komponierte er eine Kantate, die er zudem mit Chor und Musikern einzustudieren hatte. 1126 Werke kennt man. Weihnachtliche Teile von Bachs Oeuvre waren nun in der Ulmer Pauluskirche zu hören.