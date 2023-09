Ulm

vor 33 Min.

Badenia feiert seit bald 50 Jahren in einem Teil der Ulmer Bundesfestung

Plus Einst war hier ein Flüchtlingslager, dann richteten Mitglieder der Studentenverbindung Badenia die Räume eigenständig her. Was die Landsmannschaft auszeichnet.

Von Sebastian Mayr

Hier drinnen erzählt jedes Stück seine eigene Geschichte. Aus der Zeit vor und nach dem Zweiten Weltkrieg, von einer ungewöhnlichen Reise aus Südafrika nach Deutschland, von der Technik längst vergangener Jahre. Da sind alte Holzmöbel, da ist ein Tageslichtprojektor aus den 20er-Jahren. Und da sind Wappen, handgeschnitzt in südafrikanisches Holz oder gemalt in Gelb, Rot und Gelb. In den Farben der Landsmannschaft Badenia, der am längsten in Ulm ansässigen Studentenverbindung.

Ihre Wurzeln hat die Badenia im sächsischen Mittweida. Die dortige Hochschule ist 1867 als Technikum Mittweida gegründet worden. 19 Jahre später stifteten badische Studenten dort eine Landsmannschaft. Als das Naziregime Studentenverbindungen in den 30er-Jahren gleichschaltete, legte der Bund seine Farben nieder. Knapp drei Jahrzehnte später wagten Alte Herren der Badenia einen Neuanfang in Ulm. Dort war gerade die Staatliche Ingenieurschule gegründet worden, die später Fachhochschule und dann Hochschule Ulm hieß. Seit März 2019 trägt sie den Namen Technische Hochschule Ulm. Fast alle Badenen aus der Ulmer Zeit hätten dort studiert, erzählt Bulli. Bulli, der eigentlich Christian Höss heißt, ist AH-Senior.

