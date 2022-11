Ulm

Bäcker und Metzger rund um Ulm klagen: "Uns steht das Wasser bis zum Hals"

Plus Wegen der enormen Kosten für Strom und Gas droht vor allem kleinen Betrieben in der Region das Aus. Die Preise für Brot und Fleisch dürften weiter steigen.

Bäcker und Metzger in der Region ächzen unter der enormen Last der Energiekosten. Dazu kommt bei vielen Betrieben die Ungewissheit, was nächstes Jahr wird. "Die Lage ist dramatisch", sagte Marcus Staib, Obermeister der Bäckerinnung Ulm. Vor allem für kleinere Betriebe ist die Energiekrise existenzbedrohend. Müssen Verbraucherinnen und Verbraucher für Brot und Fleisch demnächst noch tiefer in die Tasche greifen?

