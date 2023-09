Ulm

vor 32 Min.

Bärenland in der Ulmer Altstadt schließt nach 20 Jahren

Plus Ein Gummibärchen für jeden Kunden und 110 Sorten im Angebot: Der Laden nahe der Platzgasse hat viele Fans. Bald ist Schluss, Betreiberin Eisert blickt zurück.

Von Sebastian Mayr

Angefangen hat alles mit einer Idee auf einem Trip nach München. In wenigen Wochen schließt Wilma Eisert ihren Ulmer Laden Bärenland für immer. Eine Kundin habe geweint, erzählt sie. Und auch die Gründerin selbst trauert ihrem Geschäft schon jetzt nach. "Ich habe die Menschen glücklich gemacht", sagt die 59-Jährige.

Wer bei ihr einkauft, bekommt ein Gummibärchen geschenkt. Zum Beispiel die saure Limo, derzeit Eiserts Favorit. Rund 110 Sorten werden verkauft. Die Dornstadterin ist gelernte Krankenschwester, sie arbeitete in führender Position. In einer Phase, in der es ihr nicht gut ging, war Wilma Eisert zu Besuch in München. Die Gummibärchenfreundin deckte sich im dortigen Gummibärchenladen ein – und bekam den Einfall, es selbst mit einem solchen Geschäft zu versuchen.

