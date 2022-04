Zugausfälle und Ersatzbusse: Wegen Bauarbeiten kommt zwischen Ulm und Stuttgart an zwei Aprilwochenenden zu Verzögerungen. Die Bahn macht Kunden ein Angebot.

In den baden-württembergischen Osterferien erneuert die Deutsche Bahn Schienen zwischen Stuttgart und Ulm. Deswegen kommt es zu Umleitungen und Zugausfällen im Fernverkehr. Im Regionalverkehr werden zwischen Göppingen und Ulm Ersatzbusse eingesetzt.

An den zwei Ferienwochenenden, 16./17. April und 23./24. April, bündelt der Konzern verschiedene Arbeiten, die Teil eines umfangreichen Investitionspakets sind: Unter anderem erneuert die Bahn Schienen zwischen Göppingen und Geislingen (Steige) und nimmt Bahnsteigarbeiten in Beimerstetten vor. Die Bahnstrecke wird zwischen Göppingen und Ulm Hauptbahnhof gesperrt.

Bahn erneuert Schienen: Züge zwischen Ulm und Stuttgart fallen aus

Fahrplanänderungen im Fernverkehr: Der Großteil der zwischen Stuttgart und Ulm verkehrenden Fernverkehrszüge wird am Wochenende, 16./17. April, und am Wochenende, 23./24. April, zwischen Stuttgart und Augsburg umgeleitet. Die Fahrzeit der Züge verlängert sich dadurch um bis zu 60 Minuten. Einige Züge, darunter der TGV Paris-München, entfallen zwischen Stuttgart und München. Die Fernverkehrshalte in Plochingen, Göppingen, Geislingen, Ulm und Günzburg entfallen weitestgehend.

Fahrplanänderungen im Regionalverkehr: Betroffen sind die Wochenenden, 15. bis 18. April und 22. bis 25. April, jeweils von Freitag, 21 Uhr, bis Montag, 5 Uhr. Die Züge der Linie RE 5 (Stuttgart-Ulm-Friedrichshafen-Lindau) fallen an beiden Wochenenden zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Ulm Hauptbahnhof aus. Die Züge der Go-Ahead-Linie MEX 16 fallen am ersten Wochenende (16./17. April) zwischen Göppingen und Ulm Hauptbahnhof und am zweiten Wochenende (23./24. April) zwischen Göppingen und Geislingen (Steige) aus. Die Deutsche Bahn setzt Busse zwischen Göppingen und Ulm Hauptbahnhof mit Zwischenhalt in Geislingen (Steige) ein. Go-Ahead richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Göppingen und Ulm Hauptbahnhof beziehungsweise zwischen Göppingen und Geislingen (Steige) ein, der alle Haltestellen entlang der Strecke bedient.

Reisende können zwischen Stuttgart und Ulm alternativ die zweistündliche Verbindung über Aalen nutzen. Die Fahrscheine des Nahverkehrs werden auch in den IC zwischen Stuttgart und Aalen anerkannt, ausgenommen sind Sonderangebote. (AZ)