Bahn-Reisende aufgepasst: Parkplätze bei der Post fallen zeitweise weg

Wer kurz jemandem vom oder zum Ulmer Hauptbahnhof holen oder bringen möchte, muss sich die kommenden Wochen umstellen. Parkplätze bei der Post fallen weg.

Weil in Ulm der nördliche Bahnhofplatz fertiggestellt wird, fallen dort vorübergehend Parkplätze weg. Betroffen sind Stellplätze an der Post sowie entlang des Bahnhofgebäudes in der Zeit ab kommenden Montag, 16. Januar, bis voraussichtlich Anfang Februar – Ende der Kalenderwoche fünf. Das teilt die Ulmer Stadtverwaltung am Freitag mit.

Die derzeit insgesamt zehn städtischen Parkplätze unterteilen sich in zwei Behinderten- und acht sogenannter "Kiss&Ride"-Stellplätze, die zum kurzen Verabschieden oder Begrüßen von Reisenden gedacht sind. Davon fallen insgesamt acht Parkplätze weg, sodass es für die kommenden drei Wochen nur noch ein Behinderten- und einen weiteren Stellplatz im engeren Umfeld des Postgebäudes geben wird.

Wer mit der Bahn fahren will, muss sich in Ulm nach Parkplätzen umsehen

Weiter in Richtung Norden werden als Ausgleich provisorisch vier "Kiss&Ride"-Stellplätze eingerichtet, wo man kostenfrei eine halbe Stunde mit Parkscheibe stehen kann. Der durchgehende Gehweg entlang des Postgebäudes ist gesperrt und wird auf der gegenüberliegenden Straßenseite entlang des Bahnhofgebäudes mit einer Mindestbreite von circa 1,50 Meter sicher geführt. Auch die zahlungspflichtigen bahnseitigen Parkplätze werden reduziert. Lediglich vier Stellplätze stehen in der Zeit von 16. Januar bis Anfang Februar 2023 zur Verfügung.

Für Hol- und Bringdienste zum Bahnhof wird empfohlen, das Parkhaus am Bahnhof zu nutzen. Die Nutzung des gesamten Parkhauses ist in den ersten 15 Minuten kostenlos. Hinweis: Nach dem Ziehen des Tickets bei der Einfahrt muss man dieses vor der Ausfahrt am Kassenautomaten entwerten lassen. Der provisorische Taxistandort bleibt weiterhin an der Friedrich-Ebert-Straße bestehen. (AZ)