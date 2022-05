Bahn-Reisende aufgepasst: Zugausfälle in Ulm bis Juni

Achtung, Bahn-Pendler: Wer in der Region Ulm in den kommenden Wochen mit dem Zug unterwegs ist, muss sich auf Ausfälle und längere Fahrtzeiten einstellen.

Bahnreisende in der Region um Ulm müssen sich in der Zeit von Mai bis Juni auf Ausfälle und längere Fahrtzeiten einstellen. Grund sind Arbeiten am neuen elektronischen Stellwerk in Ulm sowie am Bahnhof in Senden, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Stuttgart am Donnerstag mitteilte. In Senden würden - wie berichtet - Bahnsteige, Aufzüge und Treppenaufgänge erneuert.

Die Folge sind Zugausfälle, längere Fahrtzeiten und Ersatzverkehr mit Bussen in der Zeit bis zum 7. Juni. Betroffen ist sowohl der Regional- als auch der Fernverkehr. Zwischen Ulm und Augsburg sollen deshalb immer wieder Zugverbindungen ausfallen.

Auf der Fernverkehrsstrecke zwischen Stuttgart und Augsburg sollen Züge über Aalen und Nördlingen ohne einen Halt in Ulm umgeleitet werden. Auch die Verbindungen von Paris, Hamburg, Karlsruhe und Frankfurt nach München sind betroffen. Hier eine Übersicht über alle Auswirkungen der Bauarbeiten:

Fahrplanänderungen im Regionalverkehr wegen Bauarbeiten rund um Ulm

Bis 17. Mai 2022

Die Züge zwischen Augsburg und Dinkelscherben entfallen. Es fahren Busse für die Fahrgäste. Reisende müssen beachten, dass der Halt Neusäß entfällt. (RE8, RE9, RB86, RB87)

7. Mai – 20. Mai 2022

Es kommt zu Zugausfällen zwischen Ulm Hbf und Günzburg . Es fahren Busse für die Fahrgäste. (RE9, RE18, RB15, RB18)

21. Mai – 23. Mai 2022

Es kommt zu Zugausfällen zwischen Laupheim West/ Laupheim Stadt und Ulm . Die Bahn setzt Busse für die Fahrgäste ein. (IRE3, RE5, RS21)

zwischen West/ Stadt und . Die Bahn setzt Busse für die Fahrgäste ein. (IRE3, RE5, RS21) Es kommt zu Zugausfällen zwischen Ulm und Illertissen . Die Bahn setzt Busse für die Fahrgäste ein. (RE75, RB78, RS7)

21. Mai – 4. Juni 2022

Es kommt zu Fahrplanänderungen zwischen Ulm Hbf und Burgau / Krumbach (RE8, RE9, RB78).

26. Mai – 30. Mai 2022, 4 Uhr (einschließlich Christi-Himmelfahrt am 26. Mai)

Die Züge des RE 5 entfallen zwischen Ulm und Stuttgart . Die Bahn setzt zusätzliche Züge (nicht am 27. Mai) zwischen Ulm und Aalen ein. Die Bahn empfiehlt Fahrgästen in und aus Richtung Stuttgart die Verbindung über Aalen zu nutzen. Fahrscheine des Nahverkehrs (außer Sonderangebote) werden in den Zügen des Fernverkehrs zwischen Aalen und Stuttgart anerkannt.

und . Die Bahn setzt zusätzliche Züge (nicht am 27. Mai) zwischen und Aalen ein. Die Bahn empfiehlt Fahrgästen in und aus Richtung die Verbindung über Aalen zu nutzen. Fahrscheine des Nahverkehrs (außer Sonderangebote) werden in den Zügen des Fernverkehrs zwischen Aalen und anerkannt. Die Züge von Go-Ahead fallen im Abschnitt Beimerstetten — Ulm aus und werden durch Busse ersetzt. (MEX16)

— aus und werden durch Busse ersetzt. (MEX16) Es kommt zu Zugausfällen zwischen Ulm und Weißenhorn / Illertissen . Es fahren Busse für die Fahrgäste. (IRE77, RE75, RB78, RS7)

3. Juni (21 Uhr) – 7. Juni 2022, 5 Uhr (schließt Pfingstwochenende vom 4.-6. Juni ein)

Es kommt zu Zugausfällen zwischen Laupheim West/ Laupheim Stadt und Ulm Hbf. Die Bahn setzt Busse ein. (IRE3, RE5, RS21)

zwischen West/ Stadt und Hbf. Die Bahn setzt Busse ein. (IRE3, RE5, RS21) Es kommt zu Zugausfällen zwischen Ulm Hbf und Langenau (Württ). Es fahren Busse für die Fahrgäste. (IRE50, RS5, RS51)

zwischen Hbf und (Württ). Es fahren Busse für die Fahrgäste. (IRE50, RS5, RS51) Die Züge zwischen Ulm Hbf und Herrlingen entfallen. Es fahren Busse für die Fahrgäste. (RE55, RS3)

Hbf und entfallen. Es fahren Busse für die Fahrgäste. (RE55, RS3) Es kommt zu Zugausfällen zwischen Ulm Hbf und Weißenhorn /Senden/ Illertissen . Die Bahn fährt Busse für die Fahrgäste. (RE75, RS7)

Fahrplanänderungen im Fernverkehr

21. Mai – 3. Juni 2022 (schließt Christi-Himmelfahrt am 26. Mai ein)

Die Züge der ICE-Linie Berlin – Erfurt – Frankfurt – Stuttgart – München werden zwischen Stuttgart und Augsburg über Aalen– Nördlingen umgeleitet. Die Halte Ulm und Günzburg entfallen. Die Fahrtzeit Richtung München verlängert sich um 40 bis 60 Minuten, in der Gegenrichtung fahren die Züge in München bis zu 40 Minuten früher ab.

– – – – werden zwischen und über Aalen– umgeleitet. Die Halte und entfallen. Die Richtung verlängert sich um 40 bis 60 Minuten, in der Gegenrichtung fahren die Züge in bis zu 40 Minuten früher ab. Die Züge der ICE-Linie Hamburg – Münster – Köln – Frankfurt Flughafen– Stuttgart – München werden geteilt. Sie fahren auf dem Abschnitt Hamburg – Stuttgart mit ihren regulären Zugnummern und auf dem Abschnitt Stuttgart – München als IC-Shuttle mit neuen Zugnummern in Umleitung. Die Fahrtzeit verlängert sich bis zu 90 Minuten. Die Halte Ulm und Günzburg entfallen.

– – – Flughafen– – werden geteilt. Sie fahren auf dem Abschnitt – mit ihren regulären Zugnummern und auf dem Abschnitt – als IC-Shuttle mit neuen Zugnummern in Umleitung. Die verlängert sich bis zu 90 Minuten. Die Halte und entfallen. Die Züge der IC/ICE-Linie Karlsruhe – Stuttgart – München entfallen bis 27. Mai auf dem Abschnitt Stuttgart – München . Ab dem 28. Mai entfallen die Züge aufgrund einer weiteren Baustelle im Knoten Stuttgart zwischen Karlsruhe und München .

– – entfallen bis 27. Mai auf dem Abschnitt – . Ab dem 28. Mai entfallen die Züge aufgrund einer weiteren Baustelle im Knoten zwischen und . Die Züge der EC-Linie Frankfurt – Stuttgart – München – Salzburg / Klagenfurt entfallen auf dem Abschnitt Stuttgart — München und fahren nur im Abschnitt Frankfurt (Main) – Stuttgart . Die Halte in Plochingen , Geislingen , Ulm , Günzburg und Augsburg entfallen weitestgehend. Auf dem Abschnitt Salzburg — Graz / Klagenfurt fahren die Züge ohne Einschränkungen.

– – – / entfallen auf dem Abschnitt — und fahren nur im Abschnitt – . Die Halte in , , , und entfallen weitestgehend. Auf dem Abschnitt — / fahren die Züge ohne Einschränkungen. Die Züge der ICE /TGV-Linie Paris – Strasbourg – Karlsruhe – Stuttgart mit Start/-Zielbahnhof München starten und enden bis 27. Mai bereits in Stuttgart . Ab dem 28. Mai starten und enden alle Züge dieser Linie aufgrund einer weiteren Baustelle bereits in Karlsruhe .

4. Juni — 7. Juni 2022

Das IC-Zugpaar IC 118/119 ( Dortmund – Bregenz ) entfällt zwischen Stuttgart und Bregenz .

– ) entfällt zwischen und . Das IC-Zugpaar IC 890/897 ( Frankfurt – Bregenz ) entfällt.

– ) entfällt. Das IC-Zugpaar IC 2012/2013 ( Dortmund – Oberstdorf ) entfällt auf dem Abschnitt Stuttgart – Oberstdorf .

Fahrradmitnahme in Bussen

In den Ersatzbussen der DB können Fahrräder in der Regel nicht mitgenommen werden. Die Deutsche Bahn empfiehlt Fahrgästen, die mit Fahrrädern unterwegs sind, sich vor Reiseantritt über die Fahrradmitnahmemöglichkeit ihrer jeweiligen Verbindung zu informieren und bei Bedarf eine alternative Route zu wählen. (dpa/AZ)