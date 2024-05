Ulm

Banater-Jugend: Auf der Suche nach den familiären Wurzeln

Plus Ein bunter Trachtenfestzug markierte am Samstag den Beginn des Heimattags der Banater Schwaben. Deren Jugend setzt auf Traditionspflege und Lockerheit in der elterlichen Heimat.

Von Thomas Vogel

Noch eine gute Viertelstunde ist es hin, dann wird der Trachtenfestzug auf dem Hans- und Sophie-Schollplatz eintreffen. Anschließend wird es Tanzvorführungen geben, die einer Einladung zu einer Zeitreise gleichkommen. Denn Tänze und Gewänder halten sich eng an die historischen Vorbilder aus der Zeit der großen Auswanderungswellen ins Banat im 18. Jahrhundert. Dass die in den vergangenen Jahrzehnten wieder nach Deutschland zurückgekehrten Banater Schwaben heute die gleichen Traditionen pflegen wie die viele hundert Kilometer entfernten Banater im Banat, zeigt, wie prägend Kultur sein kann. An den Darbietungen selbst wäre es nicht aufgefallen, dass auch nicht-emigrierte Banater unter den tanzenden Gruppen sind.

Auch die junge Generation will an der Tradition festhalten

Noch komplizierter wird die Sache, weil jedes der über 300 Herkunftsdörfer im Banat eigene Varianten kultivierte. Den Jugendlichen, die von Deutschland aus daran wieder anknüpfen wollen, eröffnet sich somit ein weites Feld. Was jedoch alle vereint über Landesgrenzen hinweg, ist das tiefe Bedürfnis, das historische Erbe ihrer Familien zu bewahren. "Weil das für mich wichtiges Thema ist und ich möchte, dass unsere Geschichte weitergetragen wird", nennt Nils Schöffler seine Motivation dafür. Gerade noch hat er am Stand der Deutschen Banater Jugend und Trachtengruppen DBJT, deren Vorstand er angehört, Prospekte zur Eigenwerbung ausgelegt. Nun erklärt er, warum er sich dort engagiert, obwohl er selbst gar nicht mehr der sogenannten Erlebnisgeneration angehört, ebenso wie die anderen Aktiven. Sie haben das, was mit dem Banat an schönen wie sehr schmerzlichen Erinnerungen verknüpft ist, aber von Kindesbeinen an aus den Erzählungen der Eltern und Großeltern erfahren.

