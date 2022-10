Band-Tour startet: Bassist Hellmut Hattler ist sich treu geblieben

Plus Im April wurde er 70, jetzt geht der Aufheimer Bassist von Weltrang mit seiner Band noch mal auf Tour. Im Roxy in Ulm feierte er einen gebührenden Auftakt.

Ganz unspektakulär erklommen Hellmut Hattler und seine Bandmitglieder am Donnerstagabend die Bühne der Café-Bar im Ulmer Roxy. Sie brauchen keinen glanzvollen Auftritt, ihre Fans begrüßen sie auch so mit lautstarkem Applaus. Es ist eng, denn es sind viele gekommen, um den Ulmer Bassisten mal wieder live zu erleben. Und natürlich Sängerin Fola Dada, Gitarrist Torsten de Winkel und Drummer Oli Rubow, mit denen er schon seit Jahren zusammenspielt. Hellmut Hattler ist natürlich nicht "nur" Bassist.