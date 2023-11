Ulm

Bandgeburtstag im Roxy ist Heimspiel für Suchtpotenzial

Plus Ariane Müller und Julia Gámez Martín haben genug vom komplizierten Erwachsensein und wollen lieber zurück ins Bällebad. Im Roxy feiern sie zehnjähriges Bandjubiläum und Kindergeburtstag.

Zum 10-Jährigen kehrt Suchtpotenzial zurück zu den Wurzeln. Auf eine Open Stage Night ist das Musikkabarett-Duo dabei längst nicht mehr angewiesen, heute füllen allein ihre Fans die Werkhalle im Ulmer Roxy. Die Jubiläumsshow war ein Heimspiel, das Suchtpotenzial nur gewinnen konnte.

Suchtpotenzial im Roxy: "Dümmer als die KI"

Suchtpotenzial - das sind die Berliner Sängerin Julia Gámez Martín und die Ulmerin Ariane Müller, die am Klavier für die passende Begleitung sorgt. In ihren Songs nehmen die beiden kein Blatt vor den Mund. Bisweilen wird es sogar etwas zu albern, wie die beiden selbstkritisch eingestehen. Aber das ist auch gut so, denn so müssen sie immerhin keine Angst vor der Künstlichen Intelligenz haben, die die kreative Branche derzeit so sehr bedroht. "So einen Song hätte die KI nie schreiben können", resümierte Julia Gámez Martín nach einer Nummer, in der es wieder einmal recht pubertär zuging. Die Fans lieben es.

