Marcus Sorg zum FC Barcelona? Trainer aus Ulm soll Co von Hansi Flick werden

Hansi Flick soll die Zusage vom FC Barcelona bereits erhalten haben. Zwei frühere Weggefährten sollen ihn nach Spanien begleiten. Darunter auch Marcus Sorg aus Ulm.

Hansi Flick, so hatten es mehrere Medien zunächst berichtet, sollte am Montag bereits als neuer Cheftrainer beim FC Barcelona bekanntgegeben werden. Weil aber offenbar die Abwicklung seines Vorgängers Xavi noch nicht in trockenen Tüchern ist, soll sich alles noch etwas verzögern, heißt es. Derweil gilt bereits als offiziell, wen Flick in sein Trainerteam mitnimmt: Nach Sky-Informationen soll darunter neben dem früheren Bayern-Torwarttrainer Toni Tapalovic auch der in Ulm geborene Marcus Sorg sein.

Der an Heiligabend 1965 in Ulm geborene Sorg schnürte einst bei der TSG Söflingen seine Kickstiefel. Über den SSV Ulm 1846 ging es als Spieler zu den Amateuren des VfB Stuttgart sowie zu den TSF Ditzingen und VfR Mannheim. Im Alter von 33 Jahren startete er seine wenn auch nicht immer ganz erfolgreiche Trainerkarriere. Erste Station waren die Stuttgarter Kickers. Über die TSF Ditzingen, den Heidenheimer SB und den SSV Ulm 1846 ging es zum SC Freiburg. Dort wurde er nach Robin Dutt sogar Cheftrainer der Bundesligamannschaft. Im Januar 2012 wurde Sorg dort jedoch von seinen Aufgaben entbunden. Es folgte beim SCF ein gewisser Christian Streich.

Sie kennen sich von gemeinsamen Zeiten beim DFB: Hansi Flick (Mitte) und sein Assistenztrainern Marcus Sorg (links). Foto: Federico Gambarini, dpa (Archivbild)





Für Sorg ging es weiter zur U17 des FC Bayern, anschließend wurde der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sein Arbeitgeber. Zunächst bei der U19, mit denen gewann er in Ungarn die Europameisterschaft. Dann wurde Sorg von Jogi Löw in die A-Nationalmannschaft berufen. Hansi Flick soll ihn damals für den Posten vorgeschlagen haben. Nach dem frühen Ausscheiden Deutschlands bei der WM in Katar wurde Sorg im September 2023 zusammen mit Flick vom DFB freigestellt. Seither gilt der 58-Jährige als vereinslos. Nun soll kein geringerer Verein als der FC Barcelona seine nächste Station sein. Flick soll nach Sky-Informationen einen Vertrag bis 2026 bekommen. (krom)

