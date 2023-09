Batterie der Zukunft in Ulm steht am Wochenende im weltweiten Fokus

Zink-Luft-Batterien gelten aufgrund der Verfügbarkeit der Rohstoffe als ein Meilenstein. Im Ulmer Stadthaus dreht sich nun alles um diese Innovation.

Es gibt mehrere Gründe, warum die Erforschung von Zink-Luft-Batterien wichtig ist. Zink-Luft-Batterien basieren auf weltweit verfügbaren Rohstoffen und nutzen Sauerstoff aus der Luft als Reagenz, was zu deutlich geringeren negativen Umweltauswirkungen im Vergleich zu anderen Batterietypen führt. Die Hauptkomponente Zink ist ein weitverbreitetes und relativ umweltverträgliches Metall, das heute bereits in vielen Bereichen Verwendung findet. Und die zweite Hauptkomponente der Batterie, Sauerstoff aus der Luft, ist unbegrenzt verfügbar.

In Ulm forscht das ZSW an Batterien

In UIm steht diese Technik am Wochenende im Fokus: Der Internationale Workshop zu Zink-Luft-basierten Batterien (IZABW) ist eine Konferenz, die sich mit der Erforschung und Entwicklung von zinkbasierten Batterien befasst, die eine Alternative zu Lithium-Batterien werden könnten. Die Veranstaltung zieht Forscher, Experten und Industrievertreter aus der ganzen Welt an und bietet eine Plattform für den Wissensaustausch auf diesem Gebiet. Die diesjährige 3. IZABW-Konferenz am 18. und 19. September wird vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) in Ulm und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) im Stadthaus am Ulmer Münsterplatz organisiert. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert diese Veranstaltung.

Über 100 Experten kommen hierfür nach Ulm. Die Konferenz bringt Akteure aus der akademischen Welt, Forschungseinrichtungen und Unternehmen aus 14 Ländern zusammen, darunter 13 japanische Experten. Insgesamt sind an zwei Konferenztagen 22 Vorträge und 36 Poster geplant, die von den Grundlagen der Elektrodenreaktion bis zur Entwicklung von kommerziellen Batterieprodukten alle Themen betrachten. (AZ)