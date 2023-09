Bauarbeiten an Kreisel in Seligweiler: A8-Anschlussstelle Ulm-Ost gesperrt

Wer über die Anschlussstelle Ulm-Ost oder die Rastanlage bei Seligweiler am Wochenende auf oder von der A8 abfahren möchte, muss Umwege in Kauf nehmen.

Der Kreisverkehr bei der Raststätte Seligweiler wird saniert. Für die Bauarbeiten kommt es dort zu Verkehrbehinderungen. Unter anderem muss die Auf- und Abfahrtrampe der A8 in Richtung Stuttgart gesperrt werden.

Wie das Regierungspräsidium Tübingen am Mittwoch mitteilt, erfolgen die Bauarbeiten ab diesem Donnerstag, 14. September, 17.30 Uhr bis voraussichtlich Montag, 18. September, 6 Uhr. Die bestehende Fahrbahn sei auf Grund von Ausbrüchen, Rissen und Fugenabplatzungen sanierungsbedürftig, heißt es.

Wer auf die Autobahn in Richtung Stuttgart möchte oder von München kommend abfahren will, wird über die A8-Anschlussstelle Ulm-West umgeleitet. Der Verkehr in Richtung Albeck wird mittels einer Ampel einspurig über den Kreisverkehr abgewickelt. Die Tank- und Rastanlage Seligweiler kann über eine kleinräumige Umleitung angefahren werden. Auch die dortigen LKW-Parkplätze sind über die Tankstelle und den Autohof erreichbar. Für den Bus von Langenau in Fahrtrichtung Ulm wird eine Ersatzhaltestelle im Bereich der LKW-Parkplätze der Tank-und Rastanlage eingerichtet. Die Zufahrt St. Moritz muss für das verlängerte Wochenende gesperrt werden. Die Gemeindeverbindungsstraße von Thalfingen zur Tank- und Rastanlage kann weiterhin befahren werden.

Ab Montag, 18. September, 6 Uhr wird der Kreisverkehr bis auf die Zufahrt der Rastanlage aus Richtung Langenau wieder freigegeben. Ab Montag, 25. September, sind sämtliche Umleitungen und Verkehrseinschränkungen wieder aufgehoben. (AZ)