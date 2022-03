Bauarbeiten: B10 zwischen A8 und Ausfahrt Uni für zwei Wochen voll gesperrt

Autofahrer sollten zwei Wochen lang mehr Zeit für Umwege einplanen: Die B10 zwischen A8 und Ausfahrt Uni wird in Richtung Ulm voll gesperrt.

Da kommt auf Pendler, die über die A8 zur Ulmer Wissenschaftsstadt wollen, etwas zu - aber nicht nur für die: Die B10 soll zwischen der A8-Anschlussstelle Ulm/West und der Ausfahrt zur Uni in Fahrtrichtung Ulm für gut zwei Wochen voll gesperrt werden. Das teilt das Regierungspräsidium Tübingen am Dienstag mit. Im Zeitraum zwischen Dienstag, 26. April, und voraussichtlich Mittwoch, 11. Mai, soll in diesem Abschnitt der schadhafte Fahrbahnbelag erneuert werden.

Ausgetauscht werden neben der als Verschleißschicht anzusehenden Fahrbahndecke, auch die Asphaltbinderschicht. Diese sorge - bei stark befahrenen Straßen wie der B10 mit knapp 60.000 Fahrzeugen täglich auf diesem Abschnitt - für eine bessere Lastverteilung in die darunterliegenden Schichten. Zwischen der Einfahrt Ulm/Lehr und der Ausfahrt Ulm/Uni werde zudem ein lärmarmer Belag eingebaut.

B10-Sperrung zur Uni Ulm: So wird der Verkehr umgeleitet

Während der Bauarbeiten muss die B10 auf diesem Streckenabschnitt Fahrtrichtung Ulm für den Verkehr voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die A8 bis zur Anschlussstelle Ulm/Ost. Im weiteren Verlauf über die L1079, Heidenheimer Straße, und die K9915, Berliner Ring, zurück auf die B10.

Über den genauen Beginn und Ablauf der Baumaßnahme sowie die hierfür erforderliche Verkehrsumleitung will das Regierungspräsidium noch rechtzeitig vor Baubeginn erneut informieren. (AZ)