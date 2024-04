Baummesse Bauplus Ulm: Ein roter Teppich für Wärmepumpen und Fertighäuser

Welche Themen auf dem Ulmer Messegelände bei 50 Ausstellern aus der Baubranche dominieren.

Die Frühjahrsmesse ist passé, die Bauplus an ihre Stelle getreten. Mit 50 Ausstellern, die gerade einmal das Foyer und die halbe Halle 1 auf dem Ulmer Messegelände füllten, ist sie überschaubar, mit Themen rund ums Bauen fachlich fokussiert.

Kurz nach der Eröffnung am Samstag hielt sich das Publikumsinteresse noch in Grenzen. Über die Wärmepumpen-Technik konnte man sich informieren, über Fotovoltaik, aber auch wie sich der Kalk aus dem Wasser entfernen lässt und das Hofpflaster wieder mit den Sauberkeitsidealen in Einklang zu bringen ist.

Messe Bauplus in Ulm

Das Abdichten von Fenstern war ein Thema, genauso wie das Verschatten von Terrassen. Es ging um Balkongeländer aus Aluminium, die wie aus Holz ausschauen, um Textiles und um Plastikdosen für die Aufbewahrung von Lebensmitteln, die auch Party-Thema sind. Auch einige Anbieter von Türen und von Fertighäusern waren vertreten. Die größte Ausstellungsfläche nahmen antike Möbel ein. Zwischendurch gab es Vorträge, in denen einige der Produktwelten genauer vorgestellt wurden. (thv)