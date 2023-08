Ulm

12:55 Uhr

Baumverschenk-Aktion in Ulm erreicht mehr Menschen als geplant

Plus 300 Bäume sollten an Privatleute verteilt werden, das Budget gab sogar mehr her. Die Initiative "go plant a tree" hofft auf eine Wiederholung.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

300 Bäume wollte die Initiative "go plant a tree" an Privatleute in Ulm verschenken, nun sind es sogar 350 geworden. Am Montag ist die Bestellseite im Internet geschlossen worden, doch Interessierte können sich für eine mögliche Neuauflage im kommenden Jahr vormerken lassen. Mitorganisator Holger Engels verrät, wie es weitergeht.

Angesprochen waren Menschen, die in Ulm leben. Sie konnten aus 29 Arten auswählen. Favoriten bei den Laubbäumen waren Judasbaum und Felsenbirne, bei den Obstbäumen Hauszwetschge, Süßkirsche Karina und Winterapfel Topaz. Zu zwei Dritteln wurden Obstbäume bestellt. Von der Naturschutzorganisation BUND gab es Beratung, welcher Baum in welchen Garten passt und auch auf der Internetseite waren viele Informationen aufgeführt. Es ist nicht die einzige Aktion dieser Art. Die Idee hat der private Freundeskreis, der hinter der Initiative steckt, aus Konstanz übernommen. Obstbäume verschenkt hat auch die Stadt Illertissen: 80 alte heimische Hochstämme wurden im März an örtliche Gartenbesitzerinnen und -besitzer ausgegeben.

