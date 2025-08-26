Baustelle an der B30: Der Verkehr ins Industriegebiet Donautal ist betroffen

An der B30 starten ab Montag, 1. September, Bauarbeiten für den Umbau der Anschlussstelle Wiblingen. In der ersten Bauphase dieser komplexen Umbaumaßnahme lässt das Regierungspräsidium Tübingen die Abfahrt von der B30 in Richtung Industriegebiet Donautal sowie die Auffahrt von Wiblingen kommend auf die B30 in Richtung Biberach voll sperren.

Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt eine Verbreiterung der B30-Ausfahrt in Richtung Industriegebiet Donautal auf zwei Fahrstreifen und der Anbau eines Verzögerungsstreifens für die Auffahrt der L260 von Wiblingen kommend auf die B30 in Richtung Biberach. Hierbei wird auch die verminderte Durchfahrtshöhe der L260 unter der B30-Brücke beseitigt. Der Verkehr an der Kreuzung wird zukünftig durch Ampeln gesteuert.

Unter günstigen Witterungsverhältnissen können die Arbeiten der ersten Bauphase bis Montag, 6. Oktober, abgeschlossen werden, teilt das Regierungspräsidium mit, dann folgt der nächste Bauabschnitt.

Für die Umleitung ins Donautal werde der Verkehr nach der „Kleeblattlösung“ umgeleitet. Der Verkehr in Richtung Donautal wird zunächst an der Ausfahrt Wiblingen über den Wiblinger Ring zurück auf die B30 in Fahrtrichtung Nord geleitet und kann dann über die Ausfahrt Um/Donautal die B30 verlassen.

Der Durchgangsverkehr vom Industriegebiet Donautal in Richtung Wiblingen könne in der ersten Bauphase unter Einschränkungen aufrechterhalten werden, so das Regierungspräsidium.

Die Gesamtkosten für den Umbau belaufen sich auf rund 650.000 Euro. Sie werden vom Bund, dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Ulm getragen. (AZ)