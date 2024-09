Baustelle: Auf der B10 bei Ulm wird für mehrere Tage eine Spur gesperrt

Auf der B10 bei Ulm ist kommende Woche wegen Leitungsverlegungen eine Spur gesperrt. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) verlegen nach eigenen Angaben Gas-, Strom- und Glasfaserkabel unter der Bundesstraße auf Höhe Lehr. Von Montag, 23. September, bis Samstag, 28. September, wird im Zeitraum von 6 bis 19 Uhr in beiden Fahrtrichtungen jeweils eine der beiden Fahrspuren gesperrt. Nachts bleiben alle Fahrspuren geöffnet, heißt es.

Um die erforderlichen Löcher fürs Verlegen der Leitungen herzustellen, kommt ein Spülbohrer zum Einsatz. Die dabei entstehende Bohrflüssigkeit muss in regelmäßigen Abständen abgepumpt werden. „Wir bitten im genannten Zeitraum um besonders aufmerksames Fahren im Baustellenbereich“, so die SWU in ihrer Mitteilung. Es werde versucht, die Sperrzeiten auf ein Minimum zu beschränken. (AZ)