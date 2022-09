Ulm

vor 33 Min.

Baustelle fertiggestellt: Freie Fahrt auf der B10 in Ulm

Die wichtige Brücke der Bundesstraße 10 über die Bahngleise wurde in den Sommerferien umfassend saniert,

Von Thomas Heckmann Artikel anhören Shape

Nach sechs Wochen Vollsperrung der B10 in Richtung Süden wurde die wichtige Verkehrsachse in Ulm pünktlich am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben.