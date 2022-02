Baustellen-Unfall in Ulm: Mann fällt vom Gerüst und verletzt sich schwer

In Ulm ist ein Arbeiter vom Gerüst gestürzt. Das Gerüst fällt um und trifft den Mann. Er kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Bei einem Sturz von einem Gerüst in Ulm ist am Donnerstag ein 42-Jähriger schwer verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann kurz nach 10 Uhr von einem fahrbaren Alu-Gerüst auf einer Baustelle in der Karlstraße geklettert. Dabei sei das Gerüst umgefallen, und der Mann stürzte auf den Boden. Das Gerüst soll den Arbeiter noch getroffen. Er kam mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus. (AZ)