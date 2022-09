Ulm

Become Ocean: Ulmer Philharmoniker nehmen sich das Thema "Wasser" vor

Das Ulmer Münster wird passend zum Konzerttitel "Become Ocean" in blaues Licht getaucht

Lokal In der besonderen Atmosphäre des Ulmer Münsters wagen sich die Philharmoniker unter GMD Felix Bender an den Spagat zwischen Händel und Neuer Musik. Der Versuch gelingt.

Es ist ein neues Konzept: Die Philharmonischen Konzerte des Theaters Ulm stehen nicht nur unter einem Motto, sondern stellen zum Leitmotiv passend jeweils eine Organisation vor, die sich für das jeweilige Jahresthema einsetzt. 2022 ist das Motto "Wasser". Und zur Einstimmung für das erste Philharmonische Konzert am 5. Oktober gab es im Ulmer Münster vorab das Konzert "Become Ocean“"– die Kraft des nassen Elements war das Thema der beiden von den Philharmonikern aufgeführten Werke, während der Chorraum des Münsters und die Säulen in ein Spiel aus dunklem Licht getaucht wurden.

