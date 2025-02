Beeindrucktes Premierenpublikum am Ulmer Theater

Rund 15 Minuten Beifall: „Maria Stuarda“, die zweite Oper der Tudor-Trilogie am Theater Ulm, kam beim Publikum ähnlich gut an wie Teil 1, „Anna Bolena“ – und die herausragende Leistung Maryna Zubkos, wieder in der Titelpartie, erhielt den stärksten Applaus. Die Inszenierung von Wolf Widder kam beim Publikum sehr gut an, das – recycelte – Bühnenbild gefiel nicht allen. Angesichts des Verdi-Warnstreiks agierte ein Theater-Team um Kay Metzger als Bühnentechnik und bekam dafür viel Beifall.

Dagmar Hub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Premierenpublikum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Theater Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis