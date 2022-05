Bei Auffahrunfall nahe Ulm werden drei Menschen verletzt

Durch einen heftigen Aufprall wurde ein Auto von der Straße geschleudert und kam etwa sechs Meter abseits der Fahrbahn in einer Wiese zum Stehen.

Der Unfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr. Ein 39-Jähriger fuhr mit seinem Renault Kangoo in Richtung Biberach. Zwischen den Anschlussstellen Wiblingen und Donaustetten war vor ihm ein 30-Jähriger mit seinem Renault Clio unterwegs. Den hatte der 34-Jährige wohl übersehen und fuhr in das Heck des Clio. Durch den heftigen Aufprall wurde der Clio von der Straße geschleudert und kam etwa sechs Meter abseits der Fahrbahn in einer Wiese zum Stehen. Im Clio wurde der 30-jährige Fahrer und dessen 27-jährige Mitfahrerin verletzt. Auch der mutmaßliche Unfallverursacher trug durch die Kollision Verletzungen davon.

Unfall in Ulm: Sachschaden liegt bei 10.000 Euro

Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

Die Verkehrspolizei aus Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun den genauen Unfallhergang. Auf den 39-Jährigen kommt eine Anzeige zu. Durch den Unfall kam es zu Behinderungen auf der B30. Der Verkehr konnte nur einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 0.15 Uhr war das Trümmerfeld beseitigt und die Unfallstelle geräumt. (AZ)