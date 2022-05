Bei Casino A treffen Architekten und Künstler aufeinander

Ein Duett mit Architekten und Architektinnen und Künstlerinnen und Künstlern soll bei der neuen Vortragsreihe Casino A entstehen. Los geht es am kommenden Montag im Cabaret Eden.

Architektur in einem anderen Licht erscheinen lassen und gemeinsam über den Tellerrand blicken: Das ist das Ziel der Reihe "Casino A", die nächsten Montag im Cabaret Eden startet. Organisatorin dieser Veranstaltungen ist Architektin Nicole Pflüger. Sie will damit ihren Berufszweig und Künstlerinnen und Künstler zusammenbringen. Auch das Publikum soll aktiv eingebunden werden.

Beide Gruppen - Architekten und Künstler - hätten viel gemeinsam, was Inspiration und Motivation angehe, glaubt Pflüger. Sie will auch einen Dialog zwischen beiden Gruppen anstoßen. Bei den vier geplanten Vortragsabenden unter dem Motto "Alles könnte anders sein" stehen Architekten gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern aus verschiedensten Disziplinen wie Musik, Literatur oder Fotografie auf der Bühne. Erstere sprechen über ihre Profession, aktuelle Trends im Bauen, Nachhaltigkeit und anderes, während Zweitere versuchen, das Vorgetragene in ihrem Genre, beispielsweise musikalisch, umzusetzen. Dabei ist auch Improvisation gefragt.

Das Publikum muss selbst aktiv werden

Eigentlich hätte die Reihe schon 2020 starten sollen. Trotz mehrfacher pandemiebedingter Verschiebungen sind noch alle Mitwirkenden an Bord, was die Organisatorin besonders freut. "Bei diesem Projekt ist es wichtig, dass sich die Beteiligten darauf einlassen", sagt Pflüger. "Mal gucken, wie wir alle miteinander auskommen." Das Konzept ist auch eine Art Experiment. Was dabei herauskommt, ist noch unklar. "Ich bin gespannt, wie das Publikum reagiert", sagt Pflüger. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen dabei auch selbst kreativ werden dürfen, indem sie etwa eigene Skizzen, inspiriert von dem Geschehen auf der Bühne, anfertigen.

Als Ort für diese erste Staffel dieser Vortragsreihe hat sich Pflüger das Cabaret Eden ausgesucht - für sie der ideale Platz. Das Eden sei ein Ort, der alle zusammenbringen könne, ganz intellektuell und dabei trotzdem niedrigschwellig, so Pflüger. Der Raum gebe zudem keine Richtung vor.

Die Reihe entstand auf Initiative der Architektenkammergruppe Ulm/Alb-Donau. Die Veranstaltungen sollen für die nächsten vier Monate immer am ersten Montag eines Monats stattfinden; mit Ausnahme des Pfingstmontags. Dieser Vortrag wurde um eine Woche vorverlegt. Im kommenden Jahr soll es eine weitere Staffel geben.

Termin: Die erste Veranstaltung der Reihe "Casino A" findet am Montag, 2. Mai, im Cabaret Eden statt. Eine Anmeldung unter pflueger@pw-tatkraft.de ist erwünscht.