Ulm

17:30 Uhr

Bei Clownin Gardi Hutter liegen Lachen und Wehmut nah beieinander

Plus Als Schneiderin tritt Gardi Hutter in ihrem aktuellen Programm auf. Doch ums Schneidern geht es nur am Rande. Melancholisch-geistvoll und gleichzeitig lustig tritt Hutter im Zelt auf.

Von Dagmar Hub

Anfang Juli erhält die Schweizer Clownin Gardi Hutter den Großen Valentin-Karlstadt-Preis der Stadt München. Zuvor war Gardi Hutter wieder einmal im Ulmer Zelt zu Gast – diesmal mit ihrem melancholisch-geistvollen Programm „Die Schneiderin“. Ganz große Lachkunst als Pantomime bringt die 69-Jährige, die die Kraft hat, weltweit verstanden zu werden, da sie nahezu wortlos spielt, dafür aber eine enorme und vitale Bühnenpräsenz hat, die das Publikum begeistert.

