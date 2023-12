Ulm

vor 47 Min.

Bei der Premiere im Ulmer Weihnachtscircus stockt der Atem

Plus Clowns, trickreiche Ponys, atemberaubende Akrobatik auf dem Hochseil: Das ist Circus pur in der Friedrichsau. So war die Premiere in Ulm.

Es ist immer wieder schön, Circusluft zu schnuppern und zu genießen. Dazu kommt, dass die Premiere des Weihnachtscircus 2023 am Donnerstagabend in der Ulmer Friedrichsau im voll besetzten Zelt absolut glanzvoll ausfiel, von hochwertigen Darbietungen, Spannung und viel Humorigem geprägt war und nur einen Schönheitsfehler aufwies.

Circus in Reinform

Gerne hätte man die Artistentruppe The Gerlings, wie im ursprünglichen Programm angekündigt, nicht nur mit ihrer grandiosen Hochseil-Vorführung, sondern auch mit ihrer Leiter-Equillibristik erlebt. Doch das Programm wurde etwas geändert, was aber der gesamten Aufführung letztlich kaum schadete. Denn was dem Publikum sonst geboten wurde, war Circuskunst in bester und reinster Form. Und wie immer prächtig moderiert von Circusmanager und Programmdirektor Matthias Bergstaedt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

