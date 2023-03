Bei der Ulmer Volkshochschule geht es jetzt um Migration

Die vh startet in das neue Semester. Diesmal geht es um "Migration im Wandel der Zeit". Zur Eröffnung stellen Vh-Schülerinnen und Schüler Erinnerungsstücke aus.

Objekte, die teilweise viele Tausend Kilometer mit ihren Besitzern nach Deutschland gereist sind, sind aktuell im obersten Stockwerk des Einstein Hauses in Ulm zu sehen. All diese Gegenstände bedeuten den Menschen, die sie nur für eine Ausstellung zur Verfügung gestellt haben, viel. Sie erzählen von Aufbruch und Migration – das Thema, das sich die Ulmer Volkshochschule (Vh) für dieses Semester als Schwerpunkt gesetzt hat.

Yasemin Arpaci hat ein Foto ihres Vaters eingereicht. Es zeigt den Mann am Zugfenster, kurz bevor er die gut zweitägige Fahrt von Istanbul Richtung München antrat. 1963 war das. Yasemin Arpacis Vater, gelernter Buchbinder, wurde nach Ulm weitergeschickt. Für sie zeigt das Bild, das sie von einer Künstlerin an der Vh vergrößert und mit Goldverzierungen auf Leinwand bringen ließ, eine doppelte Migrationsgeschichte. Denn Istanbul war nicht die Heimat ihres Vaters, der in einem kleinen Dorf aufgewachsen war und zunächst in die Großstadt migrierte, bevor er das Land ganz verließ.

Vorstellung des aktuellen Programms der Volkshochschule Ulm

Das Thema "Migration" sieht Vh-Leiter Christoph Hantel als Fortsetzung der beiden vorangegangenen Semester, in denen es mit "Fünf nach Zwölf" um den Klimawandel und seine Folgen und mit "He.She.They." um Geschlechteridentitäten ging. Natürlich habe das alles miteinander zu tun, sagte Hantel bei der Vorstellung des aktuellen Vh-Programms, in dem das Semesterprogramm wieder aus den verschiedensten Blickwinkeln betrachtet wird.

Im Bereich Politik und Gesellschaft, den Markus Stadtrecher verantwortet, etwa wird mit dem Vortrag "Migration in Zeiten von Klimawandel und Krieg" (21. März) die Brücke zum vorangegangenen Semester geschlagen. Neben Wissenschaftler lässt Stadtrecher aber auch Menschen mit eigener Migrationsgechichte zu Wort kommen, zum Beispiel Marving und Desiree Ekani. Die beiden gestalten einen Workshop zu rassismuskritischem Denken (29. April), Marving Ekani erzählt außerdem am 18. März Märchen aus Zentral- und Westafrika. Im Bereich Theologie und Ethik spürt Christoph Hantel unter anderem der Frage nach, wie viel Migration schon im Alten Testament steckt, aber befasst sich auch ganz aktuell mit Fragen rund ums Kirchenasyl.

Tanja Nova hat für den Kulturbereich schon die Eröffnungsausstellung verantwortet und bietet im Laufe des Semesters weitere Veranstaltungen rund um Architektur, Literatur, Theater und Kunst. Es gibt Konzerte mit internationaler Besetzung, einen Ausflug zu einem besonderen Hotelprojekt oder auch Lesungen. Die Lyrikerin Alisha Gamisch kommt dabei am 12. Mai nach Neu-Ulm in die Putte, wo sie von ihrer russlanddeutschen Geschichte erzählt. Dozentin Daniela Ventuiz hat mit dem Compania Theater eine Aufführung auf Spanisch vorbereitet. Ventiuz weiß auch aus eigener Erfahrung, wie schwer eine Auswanderung sein kann. Auch sie hat ein besonderes Erinnerungsstück zur Ausstellung "Bring dein Ding" beigetragen. Als sie Argentinien verließ, bekam sie eine gebastelte Puppe geschenkt, mit grünen Haaren, wie sie sie damals selbst trug, Ohrringen, wie sie die eine Freundin trägt und anderen Accessoires der Gruppe.

Info: Das komplette Vh-Programm gibt es online auf der Homepage vh-ulm.de.