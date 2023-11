Bei Ikea in Ulm wird für drei Tage gestreikt

Ein Warnstreik trifft das schwedische Möbelhaus. Die Gewerkschaft rechnet mit deutlichen Einschränkungen für den Einkaufs-Magneten an der Blaubeurer Straße in Ulm.

Ein Demonstrationszug startet am Donnerstag , 30. November, um 11 Uhr beim Ikea-Parkplatz. Die Streikenden des Einzelhandels (Ikea) und Landesbeschäftigten aus dem Alb-Donau Kreis laufen durch das Dichterviertel Richtung Hauptbahnhof (über den Bahnhofsteg). „Damit weitet Verdi die letzte Woche begonnen Warnstreiks nochmals deutlich aus“, sagt Maria Winkler Geschäftsführerin des ver.di Bezirk Ulm-Oberschwaben.

Demo durch Ulm von Verdi

Der zweite Demonstrationszug startet am Theater um 11:20 Uhr mit Streikenden der Universität und der Technischen Hochschule. Dann geht es gemeinsam durch die Innenstadt zum Weinhof zur Abschlusskundgebung (12 Uhr). Dort werden sich Beamte und Beamtinnen der Stadt Ulm in ihrer „aktiven“ Mittagspause mit den Streikenden solidarisieren, da ihre Besoldung unmittelbar vom Tarifergebnis bei den Ländern abhängt. Die Gewerkschaft Verdi fordert die zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses der Länder auf die Beamten und Beamtinnen beim Land und den Kommunen in Baden-Württemberg.

Warnstreik bei Ikea

Beschäftigte des Einzelhandels und Landesbeschäftigte verbindet in ihren jeweiligen Tarifrunden laut Pressemitteilung die Ignoranz der Arbeitgeber für dringend notwendige Lohnerhöhungen. Die enorme Preissteigerung habe die Geldbeutel der Beschäftigten stark belastet. „Die Beschäftigten im Einzelhandel haben große Schwierigkeiten finanziell über die Runden zu kommen, oft fehlt das Geld für das Nötigste“, fasst Rainer Dacke, zuständiger Gewerkschaftssekretär für den Handel, die Stimmung bei den Beschäftigten zusammen.

Der Warnstreik bei Ikea ist für drei Tage befristet, Verdi rechnet mit deutlichen Einschränkungen im Ablauf des Möbelhauses. Ikea wird versuchen, mit Aushilfen die Auswirkungen abzumildern. (AZ)