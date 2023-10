Bei Rot über die Ampel: Kind wird bei Unfall über Motorhaube geschleudert

In der Ulmer Olgastraße kam es zu einem Unfall. Ein elf Jahre altes Mädchen wurde von einem Auto erfasst und über die Motorhaube geschleudert.

Eine Elfjährige ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in der Olgastraße in Ulm von einem Auto erfasst und über die Motorhaube geschleudert worden. Schlimmere Verletzungen trug das Kind dabei offenbar nicht davon. Wie die Polizei mitteilt, konnte es nach kurzer ambulanter Behandlung vor Ort seinen Eltern übergeben werden.

Die Elfjährige stand nach Polizeiangaben gegen kurz nach 15.15 Uhr in der Olgastraße an einer Fußgängerampel. Die habe für sie auf Rot gezeigt. Dennoch habe das Mädchen plötzlich die Straße überquert.

Eine 74-Jährige, die laut Polizei "ordnungsgemäß" in ihrem VW Golf fuhr, konnte nicht mehr anhalten und stieß mit ihrem Wagen gegen die Elfjährige. Die wurde über die Motorhaube geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen.

Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz. Am VW entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. (AZ)