Bei Rot über die Kreuzung: Verletzte und hoher Schaden bei Unfall in Ulm

In der Ulmer Weststadt krachen zwei Autos zusammen. Zwei ältere Menschen werden verletzt.

Bei einem Unfall am Sonntagmittag am Theodor-Heuss-Platz in Ulm sind zwei Personen leicht verletzt worden. Es entstand zudem ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Ein 56-Jähriger fuhr kurz nach 11.45 Uhr in der Einsteinstraße in Richtung Blaustein. An der Kreuzung zur Magirusstraße hatte seine Ampel rot. Dennoch fuhr er in den Kreuzungsbereich ein und prallte dort mit dem Mercedes eines 80-Jährigen zusammen. Der fuhr ordnungsgemäß während der Grünphase in der Magirusstraße.

Bei dem Unfall erlitten der Fahrer des Mercedes und seine 77-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. (AZ)