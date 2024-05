Bei "Woyz'ex" wird die Wilhelmsburg zur medizinischen Versuchsanstalt

Das Theater-Kollektiv "DramaLamaDingDong" hat mit "Woyz'ex" ein interaktives Stück gestaltet, das durchaus an die Nieren geht und unbequeme Fragen stellt.

Ab wann kann man keine Erbsen mehr sehen? Und isst man sie trotzdem, wenn nur die verlockende Möhre an der Peitsche der Versprechungen nah genug hängt? Das Theater-Kollektiv "DramaLamaDingDong" greift das Erbsen-Experiment aus Georg Büchners Drama "Woyzeck" als eigenes interaktives Stück auf – mit Fragen und Versuchsaufbauten verbunden, die dem Zuschauer durchaus an die Nieren gehen. Die Wilhelmsburg ist nicht nur Austragungsort, sie spielt mit, indem sie Teil des Stückes wird. Premiere ist am Mittwoch.

Justus von Liebig war der erste Mensch, der 1833 erste Versuche am Menschen zu der Frage machte, ob man mit Hülsenfrüchten in der Ernährung das Eiweiß aus Fleisch so ersetzen kann, dass der Mensch überlebt – und verteidigungsfähig bleibt. Drei Monate Erbsenbrei, und nichts als Erbsenbrei, das wurde an einem Menschen ausprobiert – gegen ein paar Groschen täglich. Der Hintergrund: Wenn man tierisches Eiweiß durch Hülsenfrüchte ersetzen kann, könnte man die Soldaten weitaus billiger ernähren – so der Gedanke. Doch es traten gefährliche toxische Effekte auf, der Proband litt unter Wahnvorstellungen, verlor die Kontrolle über seine Muskeln und über die Blasenfunktion. Das Experiment, das später in Georg Büchners Drama "Woyzeck" einging, wurde abgebrochen und die finanziellen Mittel dafür wurden gestrichen.

"Woyz'ex" das Erbsen-Experiment aus Büchners Drama "Woyzeck" auf

Im Stück "Woyz'ex", das das Schauspieler-Kollektiv gemeinsam seit Oktober entwickelte und seit Anfang Mai in der Wilhelmsburg probte, wird das historische Gemäuer zur medizinischen Versuchsanstalt. Die Schauspieler agieren in verschiedenen Räumen, in denen sich das Publikum über eine Phase auch frei bewegen kann. Es ist staubig, kalt. In einem Waschraum steht Schauspieler Samuel Merold, der Franz Woyzeck verkörpert, ein Totenschädel gegenüber und erinnert ein bisschen an Shakespeares Totenschädel des Hofnarren Yorick. Gehirnteile liegen auf Waschbeckenrändern.

Der selbstverliebte Professor Dr. Dr. Thaddäus Hagedorn (Lars von Kiedrowski), den allein sein Experiment, nicht aber dessen Folgen für die Menschen interessiert, doziert und vergisst dabei sogar den Namen seiner Assistentin. Woyzecks Geliebte Marie (Leonie Hassfeld), die Mutter des gemeinsamen Töchterchens, ist mit dabei in dieser Versuchsanstalt. Und es gibt Erbsen. Erbsen. Erbsen. Und Erbsen-Exponate, Erfolge der Genmanipulation des Professors. Denn sind die Erbsen tennisballgroß, muss man folgerichtig weniger davon essen – was vielleicht den nach Tagen auftretenden Ekel reduzieren könnte.

Die Ulmer Wilhelmsburg entpuppt sich als ideale Kulisse für "Woyz'ex"

Weshalb lässt sich Woyzeck auf das menschenverachtende Experiment ein? Die Antwort ist einfach, sie steht auf einem Haushaltsplan in einem Raum: Das Geld reicht – trotz Schichtdienst und Minijob – knapp nicht, der monatliche Bedarf ist immer etwas höher als das, was zur Verfügung steht. Da erscheint es Woyzeck und Marie mehr als verlockend, sich auf das Experiment einzulassen, für das der Professor 8730 Euro versprochen hat. Viel Geld für 90 Tage, findet Woyzeck, und träumt von Kinderbüchern für die kleine Tochter, vom Babysitter, um endlich wieder einmal mit Marie gemeinsam und nur zu zweit etwas unternehmen zu können.

Die Räume des Westflügels der Wilhelmsburg entpuppen sich als ideal für das Stück: Über einen langen Flur hin kann man das Glück des Paares aus der Ferne sehen, ihre Zärtlichkeit und Liebe, die in den ersten Tagen des Erbens-Experiments noch trägt. Die aufgerissenen Holzböden, die Kargheit der Räume und ihre Geschichte sprechen eine andere Sprache. Weitere Räume beängstigen fast durch die Bildschirme, die Woyzeck überall beobachten – und fürs Publikum wird es interaktiv. Experimente stellen unbequeme Fragen: "Wie viel bin ich selbst bereit, für Geld zu tun, wenn ich es dringend benötige, oder wenn es nur viel genug ist?"

Info: Premiere ist am Mittwoch, 15. Mai, um 20 Uhr auf der Wilhelmsburg. Die nächsten Aufführungen sind am 18. Mai und auch im Juni wird es sechs Termine geben.