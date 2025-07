Streit um Lautstärke im Zug eskaliert: Drei Männer prügeln sich gegenseitig

In einer Regionalbahn zwischen Ulm und Beimerstetten ist es am Dienstagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen. Die Polizei traf sie an und ermittelt nun.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es in einem Zug gegen 4.40 Uhr zunächst zu Streitigkeiten zwischen einem 22-Jährigen und weiteren Fahrgästen. Aufgrund der mutmaßlich hohen Lautstärke fühlten sich zwei Männer im Alter von 32 und 23 Jahren offenbar gestört und schalteten sich in die Auseinandersetzung ein. Im weiteren Verlauf sollen die beiden Männer auf den 22-Jährigen eingeschlagen haben. Dieser soll ebenfalls auf die 32- und 23-Jährigen eingeprügelt haben. Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten alle Beteiligten am Bahnhof Beimerstetten antreffen und den polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Nun wird unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die Tatverdächtigen ermittelt. (AZ)