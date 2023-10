Ulm

13:19 Uhr

Beklemmendes Kammerspiel: "Foxfinder" feiert Premiere in Ulm

Plus Die Verschwörungserzählung vom bösen Fuchs sichert der totalitären Regierung die Macht. Dawn Kings Stück "Foxfinder" ist von erschreckender Aktualität und nun am Theater Ulm zu sehen.

Von Franziska Wolfinger

So nah kommt das Publikum den Schauspielerinnen und Schauspielern selbst in der intimen Atmosphäre des Podiums selten. Zuschauerraum und Bühne verschmelzen zu einer Ebene. Die Anspannung, Verzweiflung und auch der Irrsinn, welche im Stück zutage treten, sind für alle greifbar. "Foxfinder", eine vielschichtige Parabel über Fundamentalismus und Verschwörungstheorien, feierte nun Premiere am Theater Ulm.

Auf dem Hof der Coveys kommt es zur Eskalation

Darum geht es: In einem totalitär geführten Land bewirtschaftet das Ehepaar Judith und Samuel Covey eine kleine Farm. Doch es droht eine schlechte Ernte. Die Regierung schickt den Foxfinder William Bloor zum Hof der Coveys. Bloor soll überprüfen, ob die Familie von Füchsen befallen ist - bekanntermaßen sind die Tiere mit ihren übernatürlichen Fähigkeiten die Wurzel allen Übels auf der Welt. Doch nicht nur Nachbarin Sarah Box (Giulia Goldammer) zweifelt daran. Denn merkwürdigerweise hat noch nie jemand einen Fuchs gesehen.

