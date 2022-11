Ulm

14:51 Uhr

Beleuchtung am Münster fällt aus – Ärger über Müll und Wildpinkler

Wegen einer technischen Störung fiel die Nischenbeleuchtung am Ulmer Münster einige Tage lang aus.

Plus Tagelang sind die Nischen am Ulmer Münster unbeleuchtet, die Folgen: Müll und Urin. Nun hat die Stadt das Problem behoben und weist Gerüchte zurück.

Von Sebastian Mayr

Mehr als ein Vierteljahrhundert lang hatte ein Bretterzaun das Ulmer Münster umgeben. Kirchengemeinde und Münsterbauhütte hatten sich für den Erhalt der Absperrung eingesetzt – um Deutschlands größte evangelische Kirche vor Vandalismus und Wildpinklern zu schützen. Weg kam der Zaun erst, als vor rund dreieinhalb Jahren eine Beleuchtung installiert wurde. Sie setzt das Bauwerk nicht nur besser in Szene, sondern strahlt auch die zuvor dunklen Ecken an. In den vergangenen Tagen fiel das Licht zeitweise aus. Seitdem landete mehr Müll vor dem Gotteshaus und offenbar nahm auch der Ärger über Wildpinkler wieder zu. Doch jetzt ist das Problem behoben – und die Stadt räumt mit Gerüchten auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

