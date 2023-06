Benefizgala am Theater Ulm: Tanz für den guten Zweck

Renommierte Compagnien aus ganz Süddeutschland haben sich in Ulm versammelt und eine erstklassige Vorführung geliefert. Die Einnahmen werden Menschen in der Region helfen.

Wenn bei der zweiten Tanztheater-Benefizgala am Theater Ulm eine ähnliche Summe einging wie im Vorjahr, dürfte die Million an Spenden für die Ulmer Mukoviszidose-Stiftung und für die Stiftung Gänseblümchen jetzt geknackt sein. Das Große Haus im Theater Ulm war ausverkauft, und das Publikum feierte die 56 Tänzerinnen und Tänzer und Organisator Reiner Feistel mit stehenden Ovationen.

20.028,54 Euro kamen vergangenes Jahr zusammen – etwa die Summe, die vor der 46. Benefiz-Gala noch fehlte zur Million. Ob diese magische Grenze nun geknackt wurde, wird die noch ausstehende Abrechnung zur Gala zeigen.

Eine bunte Mischung auf der Bühne

Wie im vergangenen Jahr stand die Gala unter dem Motto "Tanz" und wieder gab es Hochkarätiges zu sehen: Den Auftakt und das Finale tanzte die Compagnie des Ulmer Theaters, dazwischen traten acht weitere Compagnien von verschiedenen Theaterhäusern in Baden-Württemberg und Bayern auf – ein bunter Mix, der geballte Energie und Eleganz, Avantgardistisches und Archaisches, Kraft und Kreativität und klassischen Tanz auf die Ulmer Bühne brachte. Wann bekommt man schon einmal die Gelegenheit, Eleven der legendären Stuttgarter John Cranko-Schule mit Tänzern des Münchner Staatstheaters am Gärtnerplatz und des Bayerischen Juniorballetts München vergleichen zu können?

Tanzstars von morgen zeigen ihr Können

Für einige der Choreografie-Ausschnitte hatte Reiner Feistel bewusst die Stars von morgen nach Ulm geholt – und von denen tanzten sich einige mitten ins Herz des Publikums. Einer von ihnen ist Alexej, der an der Stuttgarter John Cranko-Schule ausgebildet wird, und der mit seinem Solo sein unglaubliches Talent bewies – enorme Sprungkraft, gepaart mit Präzision, emotionaler Ausdrucksfähigkeit und Eleganz. Umjubelt war auch der Auftritt von drei jungen Mitgliedern des Bayerischen Juniorballetts München, zwischen 17 und 20 Jahre alt – Phoebe Schembri, Jacopo Ladimarco und Camillo Lusanna zeigten als "Sonnenstrahl Trio" wie ineinander verwoben mit Hebefiguren großartige Ästhetik und ausdrucksstarke Körperbeherrschung funktioniert. Die große tänzerische Kunst von Tschaikowskys tragischem "Schwanensee"-Ballett zeigte die Stuttgarter John Cranko-Schule mit einer hinreißenden Abigail Willson-Heisel als Odile – klassischer Spitzentanz in Perfektion. Dazwischen: das Dance Theatre Heidelberg, ein furioser Ausschnitt aus "Giselle" des Münchner Staatstheaters am Gärtnerplatz, das Staatsballett Karlsruhe mit einer swingenden "Mackie Messer"-Interpretation, eine 16 Tänzerinnen und Tänzer umfassende Compagnie des Staatstheaters Augsburg, vier avantgardistische Akteure der Gauthier Dance Juniors vom Theaterhaus Stuttgart und das Mainfranken Theater Würzburg.

Das Finale oblag Reiner Feistels eigenen Tänzern, für sie hatte er die Kurzchoreografie "Memory of a Summer Evening" kreiert. Der Titel dürfte auch mit der Zukunft des Ulmer Tanztheater-Chefs zu tun haben: Am 21. Juli ist seine letzte Vorstellung im Großen Haus, dann geht er in den Ruhestand. Die Tanztheater-Benefizgala für die Mukoviszidose-Stiftung und die Stiftung Gänseblümchen wird es aber auch im kommenden Jahr geben, das steht bereits fest.