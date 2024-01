Berblinger-Turm gesperrt: Warum derzeit kein Aufstieg möglich ist

Der Berblinger-Turm hat sich als touristischer Anziehungspunkt in Ulm etabliert. 2023 waren es mehr als 700.000 Menschen, die auf den Turm gestiegen sind. Jetzt braucht er eine Pause.

An der einstigen Absprungstelle des Schneiders von Ulm an der Adlerbastei ist der um zehn Grad geneigte Berblinger Turm begehbar. Schwindelerregend schraubt sich die Wendeltreppe Stufe für Stufe in die Höhe. Oben angelangt, mit Blick zum Boden, erkennt man, dass die Treppenstufen in Konstruktion und Farbgebung in Anlehnung an Berblingers Flugapparat gestaltet sind. Sechs an der Skulptur angebrachte Lautsprecher lassen die Besteigung zum Hörerlebnis werden. Das lockt viele Menschen an.

Berblingerturm in Ulm muss gewartet werden

Durch die hohe Frequenz muss nach Mitteilung aus dem Ulmer Rathaus nun allerdings die erste turnusmäßige Wartung vorgezogen werden, um weiterhin die Sicherheit und Stabilität des Turms zu gewährleisten. Unter anderem wird der Schwingungsdämpfer des Turms durch eine Berliner Fachfirma gewartet und nachjustiert.

Für die Dauer der Instandhaltungsarbeiten ist der Turm vorübergehend gesperrt. Das Zentrale Gebäudemanagement der Stadt, das die Arbeiten koordiniert, informiert, sobald der Turm wieder zugänglich ist. (AZ)