Ulmer Abgeordnete Ronja Kemmer soll Teil des CDU-Präsidiums werden

Ein Amt in der Bundestagsfraktion von CDU/CSU hat Ronja Kemmer schon, ein Parteiamt könnte folgen. Doch sie ist nicht die einzige Bewerberin aus dem Ländle.

Ronja Kemmer, direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für Ulm und den Alb-Donau-Kreis, soll Teil des neuen CDU-Präsidiums werden. Das berichten der Spiegel und das Redaktionsnetzwerk Deutschland übereinstimmend. Der Parteinachwuchs werde Kemmer am Mittwochabend dem Bundesvorstand vorschlagen, heißt es.