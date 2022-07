Berliner Künstlerin gibt in Ulm Workshops zu den Themen Brot und Krieg

Im Museum Brot und Kunst läuft aktuell das Projekt "Kunstsaaten", in dessen Rahmen die Berlinerin Barbara Caveng nun zum "politischen Backen" einlädt.

Vom 12. bis 14. Juli bietet Barbara Caveng im Rahmen des "Kunstsaaten"-Projekts im Museum Brot und Kunst drei Workshops an. Sie lädt ein zum politischen Backen und zur Auseinandersetzung mit der Frage, wie wir mit Nahrung umgehen und welche Bedeutung der geistigen Nahrung in Form von Literatur und Poesie zukommt. Die Berliner Künstlerin setzt sich seit 2003 mit Krieg und seinen Auswirkungen auf das Leben der Menschen auf individueller und globaler Ebene auseinander.

"Kriegsbäckerei" ist der Titel des ersten Workshops am Dienstag, 12. Juli, von 12.30 bis 16.30 Uhr. Granatsplitter und Panzerplätzchen finden sich in den Auslagen vieler Konditoreien. Auch das Kommissbrot verweist mit seinem Namen noch auf seine ursprüngliche Bestimmung zur Heeresverpflegung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops backen Kriegskonfekt und untersuchen, welche Realität eine Sprache kreiert, die im Frieden von Krieg spricht.

Workshop in Ulm beschäftigt sich mit der existenzvernichtenden Waffe Hunger

Am Mittwoch, 13. Juli, ab 19 Uhr, geht es um die Video-Serie "War Bread", die während der ersten Kriegsmonate von ukrainischen Studierenden der Taras-Schewtschenko-Universität in Kiew auf einfachste Art mit ihren Handys aufgenommen wurde. An der Diskussion, die in englischer Sprache (Übersetzungen auf Deutsch, Russisch und Ukrainisch sind möglich) geführt wird, nimmt auch eine Dozentin dieser Uni teil.

Dass Hunger im Krieg seit jeher als existenzvernichtendes Instrument eingesetzt wird, thematisiert Barbara Caveng in ihrer Arbeit Hlaiba - Brotwerk. Ausgangspunkt dafür bildet ein Ährenrelief aus den 30er Jahren. In einem vierstündigen Workshop am 14. Juli von 14 bis 18 Uhr soll ein 2,5 Meter langes Ährenbrot gebacken werden. Währenddessen gibt es Geschichten und Gedichte vom Brot.

Die Ergebnisse der Workshops werden vom 15. bis 22. Juli 2022 im Museum Brot und Kunst zu sehen sein. Anmeldung und Informationen zu den Workshops gibt es unter Tel. 0731/140090, der Museumshomepage oder info@museumbrotundkunst.de. (AZ)

