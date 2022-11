Beschäftigte der Uniklinik streiken – Verdi macht schwere Vorwürfe

Die Uniklinik Ulm wird von Montag bis Donnerstag bestreikt, über den Notdienst gibt es Ärger. Das fordern beide Seiten vor der nächsten Tarifrunde.

Am Montag, 28. November, beginnt an den vier baden-württembergischen Universitätskliniken ein viertägiger Warnstreik, um die Arbeitgeber vor der dritten und vorerst letzten Verhandlungsrunde am 1. Dezember zu einem Angebot zu bewegen. Das geht aus einer Mitteilung der Gewerkschaft Verdi hervor, die dem Ulmer Klinikvorstand schwere Vorwürfe macht. Das Personal sei "enorm streikbereit", sagt Verdi-Mann Jonas Schamburek – auch im Vergleich zu früheren Runden.

Man wolle ein Arbeitgeberangebot erreichen, das "der erheblichen Belastung der Beschäftigten durch die Inflation" gerecht werde, heißt es. Während des Streiks wird es an den vier Standorten Freiburg, Tübingen, Heidelberg und Ulm Notdienste geben. In drei Städten einigen sich beide Seiten demnach wie in der ersten Streikwelle auf Notdienstvereinbarungen. Diese sollen die Versorgung sichern, aber auch den Beschäftigten das Ausüben ihres Streikrechts ermöglichen. In Ulm ist nach Angaben von Verdi vier Tage lang über die Ausgestaltung der Notdienste verhandelt worden. "Der Klinikvorstand hat über die immer restriktivere Ausgestaltung der Notdienste eine Weiterverhandlung unmöglich gemacht", kritisiert Verdi in der Mitteilung.

Streik an der Uniklinik: Das fordert die Gewerkschaft

Gewerkschaftssekretär Jonas Schamburek verspricht: "Klar ist, dass der Notdienst von uns trotz des Scheiterns der Verhandlungen während des gesamten Warnstreiks sichergestellt wird." Verdi sei in ständigem Austausch mit den Beschäftigten auf den Stationen und Bereichen, um dies zu gewährleisten. "So sind wir in der Lage, auch kurzfristig zu reagieren, was wir beim vergangenen Warnstreik im Oktober bereits gezeigt haben." Der Gewerkschaftssekretär übt heftige Kritik am Ulmer Klinikvorstand. Dieser habe über die Ausgestaltung der Notdienste versucht, "das Recht auf Streik für über 300 streikwillige Beschäftigte unverhältnismäßig einzuschränken". Weitere Verhandlungen seien deshalb nicht möglich, Verdi errichte einseitig einen Notdienst.

Die Patientenversorgung solle nicht beschränkt werden, sagt Schamburek. Man gehe aber von einem umfänglichen Streikrecht aus und kläre dann, welche Bereiche in der Klinik unbedingt weiterlaufen müssten – und wie. Der Klinikvorstand sei dagegen vom Normalbetrieb ausgegangen und habe angegeben, welche Beschäftigten am Streik teilnehmen könnten, ohne diesen zu stören. "Wir hatten zunehmend den Eindruck, dass wir immer mehr in ein Geschacher geraten", schildert der Gewerkschaftssekretär. Dass es keine Einigung über den Notdienst gibt, ist selten. Die Verhandlungen in Ulm waren diesbezüglich aber schon in der Vergangenheit zäh gewesen.

Streik an Unikliniken in Baden-Württemberg: Zwei Kundgebungen in Ulm

Die Gewerkschaft hatte die Arbeitgeber nach der ersten Verhandlungsrunde am 11. Oktober aufgefordert, ihr Angebot in Höhe und Struktur deutlich zu verbessern. "Das Angebot der Arbeitgeber bedeutet einen erheblichen Reallohnverlust für die Beschäftigten", kritisiert Verdi-Verhandlungsführerin Irene Gölz. Sie erwarte "ernsthafte Verhandlungen über angemessene Entgeltsteigerungen zu einem akzeptablen Zeitpunkt". Verdi fordert unter anderem für Medizinisch-Technische-Assistenten sowie Pflege- und Verwaltungskräfte 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 375 Euro mehr pro Monat; die Laufzeit soll zwölf Monate betragen. Das Angebot des Arbeitgeberverbands der baden-württembergischen Uniklinika (AGU) sah zunächst eine steuerfreie Einmalzahlung von 2100 Euro vor sowie eine Steigerung der Gehälter um sechs Prozent in zwei Stufen bis Ende Juli 2024.

In Ulm sind während des Streiks zwei Kundgebungen geplant: Am Dienstag ist Auftakt an der Frauensteige 12, es folgt ein Umzug durch die Innenstadt auf den Weinhof, wo um 17 Uhr eine Kundgebung stattfindet. Tags darauf kommen um 14 Uhr auch Delegationen aus anderen Standorten auf den Oberen Eselsberg. (AZ/mase)