Betreiber zum Meningokokken-Fall im Spatzolino: "Jetzt geht die Hexenjagd los"

Wer am Samstag, 18. Januar 2025, zwischen 15.25 Uhr und 18.40 Uhr den Indoor-Spielplatz Spatzolino in Ulm-Böfingen besucht hat, soll dringend einen Kinder- oder Hausarzt aufsuchen. Mit diesem dringenden Appell hat sich am Donnerstag das Gesundheitsamt des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis an die Öffentlichkeit gewandt. Bei den Mitarbeitern von Cetin Ünal, dem Gründer und Geschäftsführer des Spatzolino, steht seither das Telefon nicht mehr still. Über die Sozialen Medien breche quasi ein Shitstorm über sie herein. „Jetzt geht die Hexenjagd los“, sagt er.

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hexenjagd Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis