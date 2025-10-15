Betrüger erbeuten Schmuck einer Seniorin in Ulm-Böfingen: Polizei sucht Zeugen

Zwei bislang Unbekannte gaben am Dienstag den Schmuck einer Seniorin in Ulm-Böfingen gestohlen. Die Täter hatten sich nach Polizeiangaben als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens ausgegeben.

Wie die Ermittler mitteilen, waren die beiden Unbekannten gegen 10 Uhr im Schlesienweg unterwegs. Sie klingelten bei der Seniorin und gaben an, eine Leitung überprüfen zu müssen. Die zwei Männer befanden sich für etwa 15 Minuten in der Wohnung der Frau, während diese angewiesen wurde, etwas an ihrem Fernseher nachzusehen. Als die Unbekannten weg waren, stellte die Frau fest, dass ihr Schmuck fehlte.

Ein Täter wird als etwa 40 Jahre, etwa 1,90 Meter groß und schlank, mit dunklen Haaren beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er dunkle Arbeitsklamotten. Der zweite Täter war etwas älter, etwa 40 bis 45 Jahre und ungefähr 1,70 Meter groß. Auch dieser trug dunkle Arbeitskleidung.

Der Polizeiposten Böfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Tätern. Sachdienliche Hinweise nimmt der Posten unter der Telefonnummer 0731/267899 entgegen. (AZ)