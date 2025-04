Betrügerin? Frau sammelt Spenden für die Kirche, doch die Kirche weiß nichts davon

Eine mutmaßliche Betrügerin soll die vergangenen Tage in Ulm zugange gewesen sein. Ein Zeuge teilt der Polizei am Samstagabend mit, dass am Donnerstag und Freitag zur Mittagszeit eine falsche Spendensammlerin in der Innenstadt unterwegs gewesen sein soll. Die soll vorgegeben haben, für eine kirchliche Einrichtung zu sammeln. Der Zeuge selbst, Verantwortlicher der kirchlichen Einrichtung, wusste laut Polizei nichts von einer Spendensammlung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Um wen es sich bei der ominösen Spendensammlerin gehandelt haben soll, ist jedoch nicht bekannt. (AZ)

