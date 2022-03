Betrunkene 15-Jährige geht auf Polizisten los

Der Rettungsdienst wird zur einer hilflosen 15-Jährigen in Ulm gerufen. Als die Polizei eintrifft, wird die Jugendliche aggressiv. Eine Beamtin wird leicht verletzt.

Eine 15-Jährige ist am Montagabend in Ulm auf Polizisten losgegangen. Eine Beamtin ist nach Angaben der Polizei dabei leicht verletzt worden. Demnach sei kurz vor 20 Uhr der Rettungsdienst zu einer hilflosen Person in der Bahnhofstraße gerufen worden. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine betrunkene 15-Jährige.

Als die Polizei erschien, soll die Jugendliche diesen gegenüber aggressiv geworden sein. Sie soll nach den Beamten geschlagen und diese beleidigte haben. Eine Polizistin soll dabei leichte Verletzungen erlitten haben. Der 15-Jährigen wurden Handschließen angelegt. Sie kam auf ein Polizeirevier. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde die Jugendliche an ihre Betreuer überstellt. Sie sieht nun einer Anzeige wegen eines Angriffs auf Vollstreckungsbeamte entgegen. (AZ)