Betrunkener Autofahrer baut aus Wut versehentlich Unfall in Grimmelfingen

Ein 18-jähriger Autofahrer soll am späten Freitagabend in Ulm-Grimmelfingen aus Wut versehentlich einen Unfall verursacht haben. Er war mit einem geparkten Auto zusammengestoßen.

Wie die Polizei mitteilt, meldeten Zeugen gegen 23.55 Uhr, dass ein Mann in der Kirchstraße betrunken in sein Auto eingestiegen und losgefahren sei. Hierbei habe er dann einen Unfall verursacht und sei anschließend weggefahren. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei war der 18-jährige Autofahrer wieder an die Unfallstelle zurückgekommen. Er gab sich den Beamten gegenüber als Unfallverursacher zu erkennen und teilte mit, dass er wegen eines Streits in Wut geraten, mit seinem Mercedes zu schnell um die Kurve gefahren und mit geparkten Autos kollidiert sei.

Allerdings stellten die Beamten auch fest, dass der junge Mann stark nach Alkohol roch. Aus diesem Grund wurde dem jungen Mann ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser erbrachte ein Ergebnis weit über dem gesetzlich zulässigen Grenzwert. Zur Ermittlung der genauen Blutalkoholkonzentration wurden dem 18-Jährigen durch einen Arzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zwei Blutproben entnommen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft und ein mehrmonatiger Fahrerlaubnisentzug. Zur Höhe des entstandenen Gesamtschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. (AZ)